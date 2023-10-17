Рыбные консервы на маркетплейсах беспокоят Россельхознадзор

Общественный совет при Россельхознадзоре обсудил создание системы госконтроля за реализацией продуктов питания на интернет-площадках. Участники выразили особое беспокойство по поводу продаж через сеть пищевых товаров, например рыбных и икорных консервов.

В Москве в гибридном формате состоялось заседание Общественного совета при Россельхознадзоре. Участниками мероприятия стали представители управления президента по общественным проектам, Госдумы, Минсельхоза, Минпромторга, Общественной палаты РФ, профильных ассоциаций, бизнес-сообщества и маркетплейсов.

Встреча была посвящена проблеме бесконтрольной продажи кормов для домашних животных, ветеринарных препаратов и пищевой продукции на интернет-площадках.

«На сегодняшний день реализация указанных товаров на быстро растущем рынке онлайн-торговли законодательно не урегулирована. В результате участились случаи попадания в оборот контрафактной и фальсифицированной продукции, происхождение которой невозможно отследить», — сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Руководитель федеральной службы Сергей Данкверт предложил провести анализ зарубежного опыта регулирования интернет-торговли и использовать уже имеющиеся в других странах положительные практики. Он подчеркнул, что ведомство не ставит перед тобой целью возвести излишние барьеры для бизнеса и препятствовать работе маркетплейсов.

На заседании отметили, что особую обеспокоенность вызывает продажа через интернет-площадки пищевых товаров, например рыбных и икорных консервов, а также контрафактных вакцин для животных. Участники обратили внимание на неизвестные покупателю и контролирующим органам условия хранения такой продукции, которая продается с доставкой, в том числе через постаматы.

Для решения озвученных проблем на текущем этапе Россельхознадзор предлагает выработать и установить требования к осуществлению дистанционной торговли, проверке наличия у хозяйствующих субъектов лицензии при заключении пользовательского соглашения, а также определить ответственность за нарушения.

Представители общественного совета предложили обязать продавцов указывать исчерпывающую и верифицированную информацию в карточке товара, в том числе о его происхождении, условиях хранения, сопроводительных документах, лицензиях.

В завершение представители органов госвласти и бизнес-сообщества договорились создать специальную рабочую группу. Она должна обеспечить системный подход для урегулирования поднятых вопросов.

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