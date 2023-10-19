Зверобоям Чукотки установят заводы для выделки шкур ластоногих

На Чукотке планируют создать два модульных завода по глубокой переработке шкур морского зверя. На эти цели предполагается выделить 50 млн рублей за счет перераспределения средств президентской дальневосточной субсидии.

Заводы планируют возвести в селах Уэлен и Инчоун, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО. Вопрос поддержки проектов рассматривался на заседании президиума правкомиссии у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

«Каждый завод будет состоять из четырех технологических модулей. В них планируется разместить камеры для хранения и созревания сырья, цеха по переработке, заморозке и хранению продукции, а также бытовой модуль с душевой и раздевалкой. Таким образом, усилим нашу работу по сохранению и развитию уникальных знаний и опыта специалистов морзверобойного промысла Чукотки», — поделился подробностями в своем телеграм-канале губернатор округа Владислав Кузнецов.

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