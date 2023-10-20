Банковские эксперты оценили потенциал слияний и поглощений в АПК

В рыбной промышленности есть предпосылки для дальнейших сделок слияния и поглощения, считают эксперты Россельхозбанка. Усиление интереса к неконсолидированным отраслям в РСХБ назвали одним из главных трендов рынка M&A на ближайшие годы.

Аналитики Россельхозбанка изучили рынок слияний и поглощений (M&A) в отечественном агропромышленном комплексе. За первую половину 2023 г. заключено 28 таких сделок - на семь больше, чем за тот же промежуток прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе РСХБ.

Секторами для существенной консолидации остаются растениеводство, мясопереработка, выращивание овощей открытого грунта, выращивание яблок, производство молока и столового яйца, рыбная промышленность, отметил управляющий директор департамента крупного бизнеса банка Илья Шумов.

Эксперты РСХБ выделили несколько ключевых трендов на рынке слияний и поглощений на 2023 и 2024 гг. Среди таких тенденций - усиление интереса к неконсолидированным отраслям. А это и рыбный бизнес, указали в банке.

«В целом по всем подотраслям и секторам АПК ожидается дальнейшая консолидация рынка и укрупнение игроков. В этом году и, возможно, в следующем на рынке АПК и в смежных секторах ожидается сохранение повышенной M&A-активности, вызванное уходом зарубежных компаний, укрупнением агрохолдингов и выходом на рынок новых инвесторов, стремящихся разместить избыточную ликвидность», – заявил заместитель директора департамента крупного бизнеса РСХБ Тигран Айрапетьянц.

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