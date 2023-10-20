Профильную для рыбной отрасли правкомиссию намерены «укрупнить»

Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства об упразднении правкомиссий по АПК и вопросам рыбной отрасли. Вместо них предполагается создать единый орган — по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий.

Проект размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Предусматривается упразднение правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий и комиссии правительства РФ ‎по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Вместо них предполагается образовать правкомиссию по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий.

Согласно пояснительной записке, проект разработан Минсельхозом в рамках исполнения поручения вице-премьера Виктории Абрамченко.

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