Понятие маломерного судна уточнили

Совет Евразийской экономической комиссии решил внести изменения в технический регламент ЕАЭС о безопасности маломерных судов. В наднациональном органе посчитали важным уточнить определение маломерного судна.

Решение о внесении изменений в техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности маломерных судов» совет ЕЭК принял на заседании 20 октября.

Уточняются и конкретизируются отдельные положения техрегламента с учетом накопленного опыта его применения, а также обеспечиваются единообразное понимание и выполнение требований этого документа при проектировании, изготовлении и оценке соответствия продукции, предназначенной для выпуска в обращение на территории ЕАЭС.

Уточнена область применения техрегламента. В новой редакции изложено приложение, определяющее перечень продукции, на которую действие регламента не распространяется. Уточнен термин «маломерное судно», сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК. Есть и другие поправки.

Изменения в технический регламент вступают в силу по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования решения Совета ЕЭК о внесении изменений.

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