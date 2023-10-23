Дальневосточные крабы получили MSC-сертификат

Ассоциация добытчиков краба завершила сертификацию сразу трех промыслов — камчатского краба, синего краба и краба-стригуна опилио в разных подзонах Охотского моря — на соответствие стандартам Морского попечительского совета (MSC).

Предприятия, входящие в Ассоциацию добытчиков краба, подтвердили соответствие трех крабовых промыслов в Охотском море стандартам Морского попечительского совета (MSC). По итогам сертификации независимый оценщик — компания United Certification Systems Limited — определила степень устойчивости промысла, его воздействие на экосистему и уровень управления рыболовством.

Под сертификацию попал промысел камчатского краба в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, синего краба в Западно-Камчатской подзоне и краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне. Среди членов АДК право вести добычу в рамках сертификата получили восемь компаний: «Антей», «Дальневосточное побережье», «Дальрыба», ««Маг-Си Интернешнл», РК имени В.И. Ленина, «Север», ТРК и «Феникс».

При этом ассоциация получила ряд рекомендаций по улучшению промысла, которые необходимо выполнить до октября 2028 г. — в течение пяти лет действия MSC-сертификата.

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