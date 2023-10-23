Власти Крыма готовы поддержать рыбоводов в страховании

В Республике Крым начался прием документов для получения субсидий по договорам сельхозстрахования. Поддержка распространяется и на производителей продукции товарной аквакультуры.

Документы принимают в региональном минсельхозе до 3 ноября, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ведомства.

Субсидии на уплату страховых премий предоставляются из бюджета региона в рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства Республики Крым. Претендовать на компенсацию могут юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели.

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