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Компания «Фишеринг Сервис» провела в Калининграде демонстрацию новых орудий лова капитанам и тралмастерам ведущих рыбодобывающих компаний

Рыбаки обсудили секреты настройки тралов

В начале октября компания «Фишеринг Сервис» провела в Калининграде демонстрацию новых орудий лова и режимов их работы для капитанов и тралмастеров ведущих рыбодобывающих компаний Северо-Запада и Дальнего Востока.

Поближе познакомиться с тралами «Атлантика», вклад которых в успешную работу флота в этом году отметили крупнейшие отраслевые ассоциации, приехали рыбаки с разных концов страны. Компании «Тралфлот», «Сигма Марин Технолоджи», «Акрос», «Мурманский траловый флот», Южно-Курильский рыбокомбинат, ФОР, Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина (Петропавловск-Камчатский), «Ролиз», «Магадантралфлот» и другие командировали в Калининград более 30 специалистов-практиков — капитанов, тралмастеров, начальников службы добычи.

Для компании «Фишеринг Сервис» — крупнейшего российского производителя орудий лова — такие встречи давно стали доброй традицией. Особенно после того, как в ее распоряжении оказался единственный в стране гидролоток, реконструкцию которого специалисты компании завершили три года назад. Сложное инженерное сооружение — единственная возможность для рыбаков своими глазами увидеть, как ведет себя трал под водой. Причем, как признавались участники встречи, зрелище гораздо нагляднее, чем на компьютерных моделях или на экране эхолота.

Замдиректора «Фишеринг Сервис» Дмитрий Фёдоров, комментируя особенности поведения тралов под влиянием различных факторов, тут же иллюстрировал свои слова, меняя скорость потока и другие настройки в гидролотке. В ходе испытания орудий лова и демонстрации режимов их работы рыбаки задавали вопросы, просили смоделировать ту или иную ситуацию, спорили, выдвигали гипотезы и немедленно проверяли их на практике.

Оживленные дискуссии велись у демонстрационного бассейна, у стенда с макетом трала под нагрузкой и даже у маркерной доски, на которой участники мероприятия вычерчивали схемы и векторы, обсуждая конкретные ситуации, с которыми сталкивались на промысле. Представители рыбопромышленных компаний говорили о достоинствах и недостатках использования тралов при промысле минтая, ставриды, иваси и другой рыбы, о проблемах с подбором и настройкой траловых досок, о дефиците кадров и слабой теоретической подготовке тралмастеров в учебных заведениях.

Ключевой ценностью таких встреч в «Фишеринг Сервис» считают создание возможности свободного общения для капитанов, тралмастеров и других специалистов. «Мы не учим рыбаков, как им ловить, — рассказал Fishnews помощник коммерческого директора «Фишеринг Сервис» Илья Чеглаков. — Мы даем им возможность обменяться мнениями, спроецировать увиденное на свой опыт и практику, увидеть чужие ошибки и рассказать о собственных, узнать от коллег новые приемы и хитрости, чтобы в итоге вынести для себя что-то полезное и использовать это уже непосредственно на промысловых судах».

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  • Компания «Фишеринг Сервис» провела в Калининграде демонстрацию новых орудий лова капитанам и тралмастерам ведущих рыбодобывающих компаний
  • В единственном в стране специализированном под нужды рыбаков гидролотке профессионалы наблюдали, как трал ведет себя под водой
  • Замдиректора «Фишеринг Сервис» Дмитрий ФЁДОРОВ комментировал происходящее
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