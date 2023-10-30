Попытка выгородить агрессивного браконьера закончилась приговором

В Камчатском крае местного жителя осудили за дачу ложных показаний. Он пытался скрыть факт нападения приятеля на рыбинспектора.

Житель Петропавловска-Камчатского, желая помочь знакомому избежать наказания, дал ложные показания в ходе предварительного расследования уголовного дела. Мужчина утверждал, что его приятель якобы не применял насилие к инспектору Росрыболовства, пытавшемуся досмотреть лодку с незаконным уловом. На этих показаниях свидетель настаивал и в ходе суда, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Елизовский районный суд признал свидетеля виновным по части 1 статьи 307 УК РФ (заведомо ложные показания в ходе досудебного производства и в суде). Его приговорили к 240 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

Знакомый фигуранта был осужден за применение насилия в отношении представителя власти.

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