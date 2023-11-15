«Доступная рыба» в Хабаровском крае пробует новый формат

Предприятия Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края развивают участие в программе «Доступная рыба»: для продажи продукции в рамках проекта они открыли фирменный торговый павильон. Такие форматы помогут увеличить потребление вкусного и полезного продукта среди жителей региона, надеется руководитель объединения Ольга Булкова.

Предприятия Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза традиционно участвуют в программе «Доступная рыба» и будут расширять эту работу. Об этом председатель объединения Ольга Булкова сообщила на открытии торгового павильона «Хабаровский рыбак» в краевом центре.

В новой розничной точке представлена продукция в том числе по социальным ценам. Предприятия и ранее участвовали в программе по повышению доступности рыбы для жителей региона, а теперь пошли дальше и организовали собственную торговую площадку, отметил председатель краевого комитета рыбного хозяйства Никита Король.

В новом павильоне жители и гости города могут приобрести продукцию из лосося, сельди, разнообразные консервы. Если такой формат будет востребован, то предприятия — члены союза увеличат число торговых точек, заявила Ольга Булкова.

Сейчас в стране запущен целый ряд проектов по повышению потребления рыбной продукций среди россиян, сообщает корреспондент Fishnews. Программа, работающая в Хабаровском крае при поддержке правительства региона, также нацелена на решение этой задачи, подчеркнула председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Для того чтобы обеспечить реализацию проекта «Доступная рыба», регулярно проводятся обсуждения, как расширить ассортимент, увеличить объемы поставок, рассказала Ольга Булкова.

«Мне хочется поблагодарить наших рыбаков — от простых производственников до руководителей предприятий — за то, что они с такой готовностью участвуют во всех социальных проектах», — обратилась к коллегам председатель союза.

В программе «Доступная рыба» в Хабаровском крае участвуют не только предприятия — члены объединения. В этом году в рамках проекта уже реализовано более 250 тонн лососевой продукции, к концу года объемы планируется довести до 500 тонн.

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