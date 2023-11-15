Экзамены на «лодочника» теперь сдают по-новому

Начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях. Изменения касаются сроков сдачи «практики», критериев выставления оценки, видеосъемки экзаменов, электронного удостоверения.

Соответствующий приказ МЧС России — от 23 августа 2023 г. № 885 — вступил в силу с 30 октября. Прежние правила, действовавшие с 2022 г., отменены.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе министерства, с 6 до 9 месяцев продлен допустимый максимальный период сдачи практических навыков после проверки теоретических знаний. Процесс прохождения экзаменов теперь будет фиксироваться на видео. Уточнены критерии выставления итоговой оценки по результатам проверки практических навыков и обновлена их тематика.

Кроме того в новом приказе предусмотрен отказ от выдачи удостоверений на бланках строгой отчетности — теперь получить документ можно только в электронном виде.

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