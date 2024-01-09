На Сахалине подготовили участок под марикультуру

Рыбоводный участок в Анивском заливе выставлен на электронный аукцион. Заявки принимаются до 29 января.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводный участок СООМ-380 площадью 171,5 га расположен в Анивском заливе вблизи села Таранай.

Стартовая цена лота — 1,65 млн рублей. Торги предполагается провести 5 февраля на площадке «РТС-тендер». Акватория предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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