На Камчатке вновь предлагают к приватизации рыбохозяйственное предприятие

К продаже на электронных торгах предложены 100% уставного капитала АО «Рыбспецпром», находящегося в собственности Камчатского края. Заявки принимаются до 29 февраля.

Торги организует региональное минимущества, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно извещению, предприятие имеет в собственности и аренде производственные и офисные помещения в Петропавловске-Камчатском, а также владеет двумя судами типа РС. Численность сотрудников — 43 человека.

Ранее «Рыбспецпром» дважды выставлялся на продажу (в сентябре и ноябре 2023 г.) по начальной цене 919 млн рублей. В первый раз предполагалось провести торги в форме аукциона на повышение, во второй — посредством публичного предложения (начальная цена лота постепенно снижается, но не более чем на 50%). Оба раза торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

В этот раз, в соответствии с профильным законом, приватизацию предполагается провести в форме продажи без объявления цены (свои цены должны предложить претенденты). Все акции продаются единым лотом. Торги собираются организовать 4 марта на электронной площадке «Российского аукционного дома».

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