На Северной Двине подготовили места для промысла

В Архангельской области на конкурс выставили два речных участка для промышленного рыболовства. Заявки можно подать до 20 февраля.

Торги организует министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, оба рыболовных участка расположены на Северной Двине в Красноборском муниципальном округе. Акватории предоставляются на 20 лет.

Площадь РЛУ — 226 и 603 га. Начальные цены лотов — 727 и 1940 рублей соответственно. Добывать там предлагается окуня, судака, плотву, язя, леща, щуку, налима, сига, хариуса и миногу.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции, среднее количество работников у претендента за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews