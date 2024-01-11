Калининградским консервам готовятся обнулить вывозные пошлины

Правительство готовит меры поддержки для экспортеров рыбной продукции из Калининградской области. Освободить от вывозных таможенных пошлин предлагается консервы из рыбы и морепродуктов — в объеме 4,5 тыс. тонн до конца 2024 г.

На портале проектов нормативных правовых актов завершается процедура общественного обсуждения проекта постановления правительства о введении тарифных квот для рыбных консервов, произведенных в Калининградской области. Как сообщает корреспондент Fishnews, товары, вывозимые за пределы ЕАЭС в рамках тарифных квот, предлагается освобождать от уплаты таможенных пошлин.

Предложение установить тарифные квоты на консервированную продукцию из рыбы (код 1604 ‎ТН ВЭД ЕАЭС) и консервированные морепродукты (код 1605 ‎ТН ВЭД ЕАЭС) было одобрено в ноябре 2023 г. на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

Квота Калининградской области ‎до конца 2024 г. определена в размере 4400 тонн для экспортных поставок рыбных консервов и 100 тонн — для консервированных морепродуктов.

По информации Рыбного союза, такая мера позволит российским предприятиям не потерять внешние рынки. В отраслевом объединении отмечают, что размер текущих пошлин превышает рентабельность производителей рыбных консервов на экспортных направлениях.

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