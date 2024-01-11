В Хабаровском крае приглашают развивать марикультуру

Развивать марикультуру в Хабаровском крае предложило региональное агентство привлечения инвестиций и развития инноваций. Строить фермы, полагают в организации, наиболее удобно в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

«Продуктивность акватории у побережья Хабаровского края составляет 700 тыс. тонн, общая площадь — 420 тыс. га. Однако на сегодняшний день только одно предприятие в крае занимается искусственным воспроизводством молоди трепанга», — рассказали в агентстве.

По данным организации, проект по созданию марифермы производительностью 200 тонн гребешка, 30 тонн трепанга и 100 тонн ламинарии в год окупится в течение 6 лет. Внутренняя норма рентабельности составит 47,7%. Быстрой окупаемости способствует небольшая конкуренция в Хабаровском крае, привели плюсы для инвесторов в АПИРИ ХК.

Наиболее благоприятными местами для строительства фермы эксперты агентства назвали Ванинский и Советско-Гаванский районы, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Отмечается, что прибрежные воды здесь не прогреваются до высоких температур, полностью отсутствуют риски бактериального заражения и массовой гибели выращиваемых культур.

Акватория, которую специалисты подобрали для потенциального инвестора, находится в бухте Бяудэ Советско-Гаванского района. В непосредственной близости расположен береговой земельный участок площадью более 2 тыс. кв. м с доступным проездом по автодороге, подведенными электричеством и пресной водой.

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