Добытчики минтая подсчитывают первые уловы нового года

За первую неделю минтаевой путины рыбаки добыли более 31 тыс. тонн. Всего в этом году на севере Охотского моря разрешено к вылову свыше 951 тыс. тонн.

О первых результатах добычи минтая написала в своем телеграм-канале Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Сезон «А» путины в Охотском море стартовал с началом года, сообщает корреспондент Fishnews.

К 8 января российские рыбаки добыли 31 тыс. тонн. По данным ВАРПЭ, на промысле работает более 80 судов. «По мнению океанологов и синоптиков, ледовая обстановка и погодные условия в зимне-весенний период должны быть благоприятными, за исключением коротких штормов», — отметили в объединении.

Суммарный общий допустимый улов минтая в северной части Охотского моря составляет 951 тыс. тонн — на 6% больше, чем в 2023 г.

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