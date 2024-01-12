В Красной книге ЯНАО произошли «рыбные» изменения

Вышло новое издание Красной книги Ямало-Ненецкого автономного округа. Изменения затронули и рыбное «население» региона: из документа исключили один вид и внесли два новых объекта.

Теперь в Красной книге ЯНАО представлено 153 вида животных, растений и грибов. Первый тираж составил 100 экземпляров, издание также доступно в электронной версии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа, из региональной Красной книги исключен обыкновенный подкаменщик — костная рыба, которую можно встретить в бассейне реки Кары.

В состав видов, включенных в документ, из рыб были добавлены таймень (категория статуса редкости — 1) и арктический голец популяции озера Большого Щучьего (категория статуса редкости — 3).

Отмечено, что издание дополнено новыми данными об ареалах животных, их численности, местах произрастания растений. Скорректированы меры охраны природы.

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