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Схема участка на Глубоченском водохранилище

Рыбоводам Урала приготовили акватории

В Свердловской области на аукцион выставили четыре участка для индустриальной и пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 9 февраля.

Организатор торгов — Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, три участка площадью от 1 га до 15,6 га предназначены под индустриальную аквакультуру. Они расположены на реке Белой и водохранилищах в Полевском и Талицком городских округах, а также Нижнесергинском муниципальном районе.

Четвертый участок, площадью 212 га, расположен на озере Щучьем в Белоярском городском округе. Он предназначен под пастбищную аквакультуру.

Стартовые цены лотов — от 800 рублей до 170 тыс. рублей. Торги предполагается провести 15 февраля в Тюмени. Все акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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