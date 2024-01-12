Рыбаки Калининградской области отправились за шпротом и салакой

Добывающие предприятия Калининградской области приступили к промыслу мелкосельдевых рыб в Балтийском море. На 2024 г. компаниям региона выделены квоты на добычу 40,5 тыс. тонн этих видов.

Из общего объема на долю шпрота (кильки) приходится 29,2 тыс. тонн, балтийской сельди (салаки) — 11,3 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального агентства по рыболовству.

Лидерами в Калининградской области по распределенным квотам на добычу шпрота являются компании «За Родину-Балтика» (50%) и «Марфиш» (15%). По лимитам салаки тоже лидируют «За Родину-Балтика» (28%) и «Марфиш» (25%).

«За Родину-Балтика» держит пальму первенства на промысле мелкосельдевых видов рыб в Балтийском море. В 2023 г. компания освоила квоты на 95%, добыв более 15 тыс. тонн шпрота и свыше 3 тыс. тонн салаки, отметили в агентстве.

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