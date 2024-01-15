Список рыбных поставщиков в Корею пополнился

Южная Корея скорректировала перечень российских предприятий и судов, которые имеют право на поставки рыбы и морепродуктов в республику. Обновленный список начнет действовать с 15 января.

Национальная служба управления качеством продуктов питания Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея опубликовала обновленный список российских поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов. Право экспортировать продукцию на южнокорейский рынок предоставлено в общей сложности 977 рыбоперерабатывающим предприятиям и судам.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, подведомственного Россельхознадзору, обновленный перечень начнет действовать с 15 января 2024 г.

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