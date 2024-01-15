ФАО создало новый орган по «рыбным» вопросам

В рамках Комитета по рыболовству (COFI, КОФИ) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) организован подкомитет по вопросам управления промыслом.

Первая встреча членов нового подкомитета пройдет уже 15-18 января, пишет фонд The Pew Charitable Trusts. По его данным, планируется обсудить вопросы управления рыболовством на техническом уровне и рассмотреть пересечения между промыслом и другими областями международной политики.

Цель подкомитета — помощь COFI в достижении устойчивости рыболовства и аквакультуры. На первой встрече планируется обсудить технические детали, связанные с управлением промыслом, «не упуская при этом общую картину происходящего в отрасли».

Предполагается, что со временем подкомитет расширит охват тем. Это позволит COFI сосредоточиться на стратегических и политических вопросах и лучше определять направление, в котором международное сообщество будет двигаться к устойчивому управлению рыбным хозяйством.

В рамках предстоящего заседания также предстоит рассмотреть роль управляющих рыболовством агентов в прекращении и обращении вспять процесса утраты биоразнообразия. Такие меры являются целью Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия. Программу согласовали стороны Конвенции ООН о биологическом разнообразии в декабре 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, члены подкомитета обсудят, как включить сохранение биоразнообразия в повседневное управление рыболовством, а также какая поддержка нужна от ФАО при разработке руководящих указаний.

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