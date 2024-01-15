Прудовые хозяйства помогли Волгоградской области нарастить производство рыбы

Волгоградская область зафиксировала рост по нескольким показателям в рыбной отрасли. Увеличились уловы, производство рыбопродукции, продажа живой рыбы.

Компании Волгоградской области за 2023 г. добыли почти 6,9 тыс. тонн озерно-речной рыбы. Это на 652 тонны больше, чем в предыдущем году. В работе было задействовано 36 предприятий.

Производство рыбной продукции в регионе выросло на 10,5%, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области.

По информации регионального комитета сельского хозяйства, реализация живой рыбы увеличилась с 548 тонн в 2022 г. до 825 тонн в 2023 г.

Росту производства способствовало увеличение объема вылова в прудовых хозяйствах, выделение рыболовных участков на Карповском и Варваровском водохранилищах Волго-Донского судоходного канала, а также активная работа по выпуску молоди.

Так, в 2023 г. благодаря привлечению федеральных, региональных и внебюджетных средств в водоемы на территории области выпущено более 12 млн мальков осетровых рыб, сазана, толстолобика, белого амура. Активную работу по восполнению рыбных ресурсов обещают продолжить и в 2024 г.

Кроме того, акватории региона освобождают от брошенных орудий лова. В 2023 г. очищено 405 га заливов.

Также в Волгоградской области продолжается комплексное оздоровление и расчистка озер и ериков Волго-Ахтубинской поймы, рек Донского бассейна, отметили в пресс-службе.

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