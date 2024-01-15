Коллегия ЕЭК дала новые рекомендации по таможенной классификации товаров

Коллегия Евразийской экономической комиссии выпустила новую рекомендацию по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Изменения касаются и отдельных видов продукции из водных биоресурсов.

Рекомендация «О внесении изменений в том VI Пояснений к единой ТН ВЭД ЕАЭС» опубликована на правовом портале Евразийского экономического союза. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ предусматривает поправки в прежнюю редакцию пояснений, в том числе, относительно некоторых видов продукции из водных биоресурсов. В частности, сайды (Pollachius virens), муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, ракообразных и моллюсков, пригодных для употребления в пищу, а также «рыбы быстрого приготовления».

Пояснения используются при классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД ЕАЭС для начисления таможенных платежей. Государствам — членам Евразийского экономического союза рекомендуется применять пояснения с учетом внесенных изменений. Документ вступает в силу со дня опубликования.

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