Будущих профессионалов рыбной отрасли поддерживают стипендиями

В Дальрыбвтузе — университете, который готовит кадры для рыбной отрасли разных регионов страны, — Россельхозбанк продолжает реализацию специальной стипендиальной программы. Поощрение получают студенты, магистранты и аспиранты.

Стипендиальная программа призвана поддержать людей, которые показывают успехи в учебе и готовы развиваться в выбранной профессии. «Россельхозбанк сотрудничает с Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом — это учебное заведение с отличной базой, которое готовит кадры для важнейшей отрасли Дальневосточного региона», — рассказала Fishnews руководитель Приморского филиала банка Елена Бакуменко.

Очередное награждение именными стипендиями прошло в декабре. Сертификаты получили студенты бакалавриата по направлению «Промышленное рыболовство», магистранты направления «Водные биоресурсы и аквакультура» и аспирантка второго года обучения по научной специальности «Биологические ресурсы».

«На награждении собралось много молодых людей. Мы призвали ребят хорошо учиться и получать в качестве стимула стипендию от банка», — отметила руководитель филиала.

Программа предусматривает ежемесячную выплату студентам 15 тыс. рублей в течение года, аспирантам — 20 тыс. рублей.

В рыбной отрасли реализуются новые инвестиционные проекты: вводятся в строй современные перерабатывающие заводы, строится новый промысловый флот — предприятия и суда с передовыми технологиями требуют компетентных специалистов, обратила внимание собеседница Fishnews.

В этом году Россельхозбанк планирует вновь провести конкурс на получение именной стипендии в Дальрыбвтузе.

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