На Алтае суд рассмотрит дела о незаконной добыче рыбы и лося

Полиция Алтайского края направила в суд уголовные дела о нелегальной охоте на лося и вылове 70 кг рыбы. По информации правоохранителей, среди браконьерского улова был и «краснокнижный» таймень.

«Установлено, что 27-летний житель Бийска на снегоходе отправился в охотничьи угодья Красногорского района, где совершил отстрел дикого животного, не имея разрешительных документов. В дальнейшем тушу лося он отвез родственникам и разделил на части», — рассказали Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По версии правоохранителей, спустя некоторое время фигурант пригласил своего старшего брата на рыбалку. Используя металлическую лодку и запрещенное орудие лова (ставную сеть), они вместе поймали в устье реки Бии 19 рыб, среди которых оказался сибирский хариус, щука и «краснокнижный» таймень, относящийся к исчезающему виду, отметили в пресс-службе.

Как сообщили правоохранители, общий вес криминального улова составил 70 кг. Обвиняемые были задержаны с поличным, когда занимались браконьерством.

В ходе обысков изъяты мясо отстреленного лося и рыба, карабин, охотничье ружье ИЖ-27 и сеть, а также другие предметы и снаряжение, при помощи которых совершались преступления, в том числе топор. Общую сумму причиненного фигурантами ущерба оценивают в 280 тыс. рублей.

Уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных статьями 256 и 258 УК РФ, вместе с обвинительными заключениями направлены в суд.

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