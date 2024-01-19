Наука продолжит мониторинг промысла минтая

Магаданские ученые приступили к мониторингу на судах, занятых на минтаевой путине. Исследования будут вестись в основных районах промысла — Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах Охотского моря.

Магаданский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии командировал двух сотрудников для выполнения работ по мониторингу промысла минтая и сельди в северной части Охотского моря. Исследования будут выполняться на судах «Николай Чепик» и «Всеволод Сибирцев» компаний, входящих в Ассоциацию добытчиков минтая, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

По плану научные работы охватят акватории Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильских подзон Охотского моря. В ходе мониторинга ученые намерены собрать информацию по биологии и пространственному распределению массовых промысловых видов рыб.

Полученные материалы будут использованы для подготовки прогнозов общих допустимых уловов минтая и тихоокеанской сельди в Охотском море и разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации рыбных запасов.

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