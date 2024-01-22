Кабмин инициировал процесс расторжения соглашения о рыболовстве с Великобританией

Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Великобританией, по которому рыболовные суда, приписанные к британским портам, имели право вести промысел в Баренцевом море.

Законопроект о денонсации межправительственного соглашения о рыболовстве между СССР и Великобританией, подписанного в 1956 г., был одобрен на заседании правительства 18 января и 20 января внесен в нижнюю палату парламента.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по соглашению рыболовным судам, приписанным к портам Великобритании, предоставлялось право заниматься рыбным промыслом в определенных районах Баренцева моря. Это акватория вдоль побережья Кольского полуострова между 36° и 37°50′ в.д., вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос между 48°17′ и 51° в.д., а также вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива. Британские суда также получили право свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность, при этом в нем отсутствуют «аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации». Авторы законодательной инициативы также ссылаются на решение Великобритании от 15 марта 2022 г. о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении России, указывая, что денонсация соглашения не вызовет «серьезных внешнеполитических и экономических последствий».

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