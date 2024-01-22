В Коми приготовили акваторию под садки

В Республике Коми на аукцион выставлен участок площадью 0,2 га для индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 16 февраля.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводный участок расположен на озере вблизи села Седъюдор, примерно в 190 км севернее Сыктывкара.

Стартовая цена лота — 640 рублей. Торги предполагается провести 29 февраля в Санкт-Петербурге. РВУ предоставляется на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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