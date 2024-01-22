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Ледовый праздник в Хвачхоне, январь 2024 г. Фото Kim Sung Joo, KOCIS (Korean Culture and Information Service). CC BY-SA 2.0

Южная Корея проводит праздник подледной рыбалки

В Республике Корея проходит крупнейший в стране фестиваль подледной рыбалки, известный как Ледяной фестиваль симы. Мероприятие уже собрало более миллиона участников.

Фестиваль подледной рыбалки в Хвачхоне (провинция Канвон) стартовал 6 января и продлится 23 дня, пишет информагентство «Рёнхап». Праздник проводится каждую зиму под лозунгом «Незамерзающая сердечность, нетающие воспоминания». Участники не только удят симу на реке через лунки, но и участвуют в других состязаниях — ловят рыбу голыми руками, играют в футбол на льду, катаются на санках и так далее.

Только в одну из суббот фестиваль посетили сразу 138 тыс. человек, а всего за 15 дней праздника число участников перевалило за миллион, из них около 39 тысяч — иностранцы.

Первый фестиваль подледной рыбалки в Хвачхоне, расположенном всего в 25 км от демилитаризованной зоны между Южной и Северной Кореей, прошел в 2003 г. Три года спустя количество участников впервые превысило 1 млн человек.

В последние годы организаторы сталкивались с объективными сложностями. Так, в 2020 г. в Хвачхоне установилась слишком теплая погода, а в 2021 и 2022 гг. фестиваль отменяли из-за «ковидных» ограничений. Однако уже в 2023 г. традицию возобновили, тогда ледовый праздник посетили 1,31 млн туристов, сообщает корреспондент Fishnews.

В 2024 г. посетителей ждали новшества: для них обустроили целый ледовый городок, а также гольф-парк, где игроками выступили финляндцы, одетые в костюмы Санта-Клаусов.

Фестиваль значим для экономики Хвачхона, так как ежегодно генерирует выручку в размере свыше 100 млрд вон (около 75 млн долларов). Выигрывают в первую очередь местные рестораны, отели и продавцы сувениров. Кроме того, организаторы возвращают туристам половину платы за участие в виде ваучеров, которые можно потратить на продукты местного производства.

Впрочем, не у всех фестиваль вызывает исключительно положительные эмоции. По мнению некоторых, этот праздник представляет собой пример жестокого обращения с животными, когда рыбу ловят не для еды, а для забавы.

Отмечается также, что искусственное перекрытие части реки и выпуск в получившийся пруд искусственно выращенной симы может негативно влиять на экосистему.

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