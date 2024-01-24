Научно-исследовательский флот Марокко принял пополнение

В конце 2023 г. марокканский Национальный институт рыбохозяйственных исследований (INRH) спустил на воду судно Ibn Sina II. Его стоимость составила около 3,38 млн долларов.

Новое НИС должно расширить возможности королевства по сбору точных и своевременных данных о рыболовстве. По данным информационного портала Seafood Source, постройка и ввод в эксплуатацию судна является частью мероприятий по реализации политики устойчивого рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Ibn Sina II стал шестым судном в марокканском научном флоте. Длина НИС — 22 м. Оно оснащено современным оборудованием, в том числе океанографическими измерительными приборами, на борту находятся лаборатории по биологическому и химическому анализу. Конструкция судна предусматривает возможность установки как пассивных, так и дистанционно управляемых орудий лова.

В INRH отмечают, что Ibn Sina II —важный шаг для развития морских исследований института к 2030 г. и «голубой экономики» королевства. Судно должно помочь охватить акватории, которые раньше были не доступны для глубоководных океанографических исследований, например, побережье Западной Сахары.

Согласно статистике Всемирного банка, прибрежные районы Марокко обеспечивают 59% ВВП страны и 52% рабочих мест. Что касается рыболовства, то его вклад в ВВП королевства составляет 1,5%, в этом секторе занято около 700 тыс. человек.

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