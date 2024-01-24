Нужно больше господдержки: ОСК рассказала, что требуется верфям

Для серьезного развития судостроительной отрасли нужно выйти на уровень господдержки в 30% от себестоимости продукции, заявил гендиректор ОСК Андрей Пучков на заседании комитета Совета Федерации. Нынешний показатель, по словам руководителя корпорации, составляет 8-9%.

Новый генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков выступил на заседании комитета СФ по экономической политике. Представитель холдинга рассказал, какими в ОСК видят перспективы работы на рынке гражданского судостроения.

Сейчас корпорация занимает порядка 80% отечественного судостроения, в ее составе — около 40 верфей, конструкторских бюро и судоремонтных заводов. Традиционно ОСК — прежде всего военное судостроение, но и гражданский сектор — «это очень важное направление», заявил Андрей Пучков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, гендиректор корпорации представил два прогноза по выпуску гражданской продукции на ближайшие десять лет. Первый — консервативный, сформирован на основе информации, которую Минпромторг собрал среди возможных заказчиков. Согласно этому варианту, потребность во флоте составит 780 судов. Второй сценарий — оптимистичный — учитывает «тренды и возможное влияние изменения господдержки» (такая формулировка содержалась в презентации ОСК). При таком развитии событий понадобится 2300 единиц флота.

Объединенная судостроительная корпорация, по словам Андрея Пучкова, за 12 лет выпустила 200 судов, но свои возможности на десятилетку оценивает в 600-750 единиц.

Однако для выхода на такие показатели, предупреждают в холдинге, необходимо перейти на новый технологический уклад. В последние годы благодаря разным госпрограммам заменяется станочный парк и «другие виды активностей реализуются», но сама организация производства пришла из 20-го, а то и из 19-го столетия, признал руководитель ОСК.

Чтобы серьезно развивать судостроение, необходимо усиливать господдержку — такой запрос сформулировали в корпорации. «У нас на сегодняшний день уровень государственной поддержки составляет 8-9% от себестоимости судна, — указал Андрей Пучков, ссылаясь на опыт стран-лидеров. — Если перед нами стоит задача по серьезному развитию отрасли, надо готовиться примерно к 30% поддержке этой отрасли с государственной руки».

Среди мер, которые можно реализовать в России, представитель корпорации назвал поддержку конкурентоспособного ценообразования («это, по большому счету, прямое субсидирование») и расширение количества лизинговых компаний.

С точки зрения инфраструктуры, заявили в ОСК, необходима поддержка перевооружения верфей и создания новых мощностей. «Мы сейчас обсуждаем вопрос о том, по большому счету, где взять деньги на строительство новой верфи. Мы должны с вами понимать, что это инвестиции, которые имеют сверхдлинный срок окупаемости, по сути дела являются частью государственной инфраструктуры, к которой нельзя подходить с чисто бизнесовой точки зрения», — обратился к сенаторам гендиректор корпорации.

В холдинге говорят, что «всерьез рассматривают создание одной или нескольких промплощадок, в первую очередь по среднетоннажному судостроению».

Очень остро, признался руководитель ОСК, стоит проблема импортозамещения — причем практически по всему ключевому судовому оборудованию. Меры для решения вопроса принимаются, но их надо расширять, сказал он.

Генеральный директор корпорации отметил, что практически все гражданское судостроение является продолжением «государственной руки». Где-то государство задает вектор напрямую, а где-то — косвенно (в качестве примера руководитель ОСК привел «квоты под киль»). «Тем не менее надо дальше думать, и мы будем предлагать меры по обеспечению безубыточности соответствующих заказов, потому что очень странно выглядит, конечно, для страны в целом, когда государство вроде бы инициирует те или иные программы, а потом еще вынуждено убытки закрывать судостроителям», — подчеркнул представитель ОСК.

Озвученные на заседании идеи, по его словам, планируется заложить в стратегию развития работы верфей, которая должна будет отвечать, как строить быстрее и дешевле.

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