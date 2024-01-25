Список рыбных поставщиков в Китай получил пополнение

Главное таможенное управление КНР расширило список российских объектов, рыбопродукция с которых может поставляться в Китай. Право на экспорт получили еще 29 предприятий и судов.

Российские компании продолжают проходить регистрацию в электронной системе Китая CIFER, для того чтобы иметь возможность экспорта в страну. Право поставок получили еще 29 компаний/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Всего в настоящее время список российских организаций и судов, имеющих разрешение на вывоз рыбопродукции в Китай, включает 927 объектов.

Как отметили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, с обновленным Списком российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов - поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР можно ознакомиться по ссылке https://ciferquery.singlewindow.cn/ .

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