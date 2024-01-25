В морском порту Владивосток ввели «ледовые» ограничения для флота

На акватории морского порта Владивосток введены ограничения по режиму ледового плавания судов. Ледовая обстановка в прибрежье Приморья обострилась после сильного похолодания.

С 24 января установлены ограничения по режиму ледового плавания судов в Амурском заливе, бухтах Большой Камень, Золотой Рог, Диомид, Улисс, проливе Босфор Восточный, бухтах острова Русский, входящих в границы акватории морского порта Владивосток и на его подходах. Соответствующее распоряжение подписал капитан порта Василий Бурда, сообщает корреспондент Fishnews.

Главным государственным инспекторам группы оформления судов поручено допускать к плаванию на акватории порта только флот соответствующего ледового класса.

Распоряжение будет действовать до его изменения или отмены.

Примгидромет отмечает, что в начале третьей декады января на побережье Приморья произошло резкое вторжение холода с северными ветрами до 25-30 м/с. Низкие температуры воздуха способствуют интенсивному ледообразованию в Амурском и Уссурийском заливах, даже значительная часть бухты Золотой Рог покрылась тонким льдом.

«В проливе Босфор Восточный припайный и плавучий лед покрывают большую часть акватории, проход судов затруднен», — говорится в пресс-релизе управления от 24 января.

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