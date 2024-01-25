Вологодская область за год выпустила более 2 млн мальков

В Вологодской области за прошлый год специалисты выпустили в водные объекты более 2,25 млн мальков. Зарыбляли в том числе стерлядью, внесенной в региональную Красную книгу.

Водные объекты Вологодской области в прошлом году пополнялись разными видами рыб. В том числе выпустили 140 тыс. личинок нельмы в реку Кубену в Усть-Кубинском округе и 2 млн личинок щуки в Рыбинское водохранилище в границах Череповецкого района, сообщили Fishnews в пресс-службе департамента сельского хозяйства региона.

Молодь судака выпускали в Рыбинское водохранилище в границах Череповецкого района — более 11 тыс. штук. Молодью стерляди зарыбили реку Сухону в Междуреченском округе (около 90 тыс. экземпляров) и Шекснинское водохранилище в Шекснинском районе (более 3 тыс. рыбок).

Зарыбления осуществляют за счет средств предприятий для компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания. Мероприятия проводятся совместно с Вологодским филиалом ВНИРО.

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