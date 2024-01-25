Санкции против России помогли норвежскому крабу

Общий объем экспорта камчатского краба из Норвегии в минувшем году составил 2,5 тыс. тонн — по сравнению с 2022 г. поставки выросли на 78%. Совокупная стоимость этого товара достигла около 100 млн евро (+43%).

Цифры Норвежского совета по морепродуктам (Norwegian Seafood Council) приводит портал Arctic Today. По его информации, рост произошел на фоне западных санкций против России. Они позволили Норвегии установить исторический рекорд по стоимости экспорта рыбы и морепродуктов в 2023 г. — 172 млрд крон (примерно 15 млрд евро), сообщает корреспондент Fishnews.

Несмотря на падение доли трески в структуре экспорта, поставки лосося и камчатского краба показали новые рекорды.

По словам менеджера по ракообразным Норвежского совета по морепродуктам Марте Софи Даниэльсен, такие показатели по камчатскому крабу обусловлены увеличением квоты на добычу и улучшением ситуации на мировом рынке. Вслед за ростом спроса увеличились поставки в Азию, а санкции, наложенные на Россию, стимулировали экспорт в Соединенные Штаты.

Arctic Today отмечает, что в прошедшем году крупнейшими рынками для камчатского краба из Норвегии стали США, Вьетнам и Гонконг. Сильнее всего выросла доля Штатов — на 209 млн норвежских крон (около 20 млн долларов), или на 80%, по сравнению с уровнем 2022 г.

В то же время санкции оказали давление на цену камчатского краба, которая в итоге довольно сильно снизилась. Однако ослабление кроны привело к росту выручки в национальной валюте для норвежских рыбаков по сравнению с уровнем цен 2021 г., обращает внимание портал.

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