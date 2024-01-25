На рынок Таиланда допустили новых экспортеров артемии

Расширился перечень российских организаций, имеющих право поставок цист артемии в Таиланд. В документ включили еще четыре предприятия.

Перечень расширили по результатам ноябрьского визита специалистов департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства и кооперативов Таиланда.

Всего разрешение на экспорт цист артемий в королевство имеют шесть российских организаций, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили: возможны поставки только с предприятий, прошедших инспекцию со стороны компетентного органа Таиланда. Отгрузка продукции разрешается в течение трех лет с даты аттестации производителя департаментом рыболовства.

Обязательным требованием является проведение исследований цист артемии на синдром белых пятен, инфекционный мионекроз, болезнь белого хвоста, микроспоридиоз и острый гепатопанкреатический некроз.

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