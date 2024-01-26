Таможенники обнаружили схему по масштабной контрабанде трепанга

По данным ФТС, преступная группа организовала скупку и отправку в Китай дальневосточного трепанга. За границу продукция уходила почтой.

Канал контрабанды в Китай дальневосточного трепанга перекрыли таможенники Шереметьево совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

По части 2 статьи 226.1 УК РФ возбуждено 14 уголовных дел, из незаконного оборота изъято свыше 10 тонн морского деликатеса общей стоимостью более 100 млн рублей.

Таможенники установили, что организованная преступная группа состояла из двух граждан Китая и троих россиян. Злоумышленники осуществляли скупку трепанга, а далее почтой отравляли товар за границу, обрисовали схему в ведомстве. Для доставки незаконного груза привлекались курьеры. Деятельность осуществлялась на территории Центрального и Дальневосточного федеральных округов.

«Изъяты транспортные средства, которые использовались фигурантами для перемещения незаконно добытого стратегически важного ресурса до места его переработки и хранения», — отметили в пресс-службе.

Возбужденные уголовные дела были объединены в отдельное производство, которое окончено обвинительным заключением в отношении пяти фигурантов по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой). Им грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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