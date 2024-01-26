Правительство предложило расширить опыт по передаче таможне функций ветконтроля

Правительство внесло в Госдуму законопроект по расширению числа пунктов пропуска, в которых таможенные органы смогут осуществлять ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль продукции.

Проект, направленный для рассмотрения депутатам, предполагает внесение изменений в целый ряд законов — «О ветеринарии», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О карантине растений», сообщает корреспондент Fishnews.

Разработчиком изменений выступил Минфин. Правительство предполагается на постоянной основе наделить полномочиями по расширению числа пунктов пропуска через границу, в которых таможенные органы будут осуществлять ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль зарубежной растительной и животноводческой продукции, рассказали в пресс-службе министерства.

Вопрос передачи функций будет рассматриваться с учетом загруженности пунктов пропуска и необходимости ускорения пропуска товаров и транспортных средств через границу; проводимой реконструкции и модернизации погранпереходов, технической оснащенности пунктов пропуска и штатной численности таможенных органов, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Принятие поправок позволит сделать прохождение границы для товаров и транспорта более быстрым: не будет необходимости ждать представителей других государственных контрольных органов, отметили в Минфине.

Передача таможенным органам функций по иным видам контроля уже опробована в пунктах пропуска на территории свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ.

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