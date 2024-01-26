В Приморье подсчитали пресноводные уловы за год

За прошедший год в пресноводных водоемах Приморского края добыли свыше 480 тонн биоресурсов. Более 160 тонн из этого объема рыбаки освоили в декабре.

С января по декабрь пресноводный вылов в регионе достиг 480,6 тонны, приводит данные Приморское теруправление Росрыболовства. Основные места промысла — озеро Ханка, реки Уссури и Раздольная, а также бассейны пресноводных водных объектов япономорского побережья.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТУ, в 2023 г. наибольший результат показал промысел толстолобиков — 75,3 тонны. Высокие показатели также продемонстрировала добыча пиленгаса (73,9 тонны), сазана (58,6 тонны), карася (46,9 тонны) и верхогляда (44,9 тонны).

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