На Цимлянском водохранилище пресекли незаконный вылов плотвы

В Ростовской области в браконьерстве подозревают неоднократно судимого жителя региона. Правоохранители изъяли у мужчины более 400 штук плотвы.

Фигуранта поймали в ходе рейда в акватории Цимлянского водохранилища у станицы Хорошевская.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО, у злоумышленника обнаружили весельную лодку, более 60 м ставных сетей и 433 экземпляра плотвы. По данным правоохранителей, сумма ущерба составила около 110 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

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