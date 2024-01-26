Самозанятые Карелии интересуются рыбным промыслом

В министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия поступает много обращений с вопросом: могут ли самозанятые граждане заняться промышленным ловом рыбы.

В региональном министерстве дали ссылки на федеральное законодательство, которые, как отмечают в ведомстве, разъясняют этот момент.

«Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» № 166-ФЗ дает четкий ответ: промышленное рыболовство осуществляется только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Индивидуальные предприниматели вправе применять специальный налоговый режим на профессиональный доход (так называемая самозанятость), предусмотренный федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» № 422-ФЗ», — рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

Регион ловит с начала января

По состоянию на 25 января министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии заключило на 2024 г. с рыбодобывающими организациями (ИП и юрлицами) 875 договоров пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, на внутренних пресноводных водных объектах. Большая часть договоров (60%) — на освоение промысловых рыб Онежского и Ладожского озер (ряпушки, корюшки, окуня, налима, леща и других).

Договоры пользования морскими водными биоресурсами (беломорской сельдью, навагой, ламинариями, фукусами и пр.) заключаются с Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства, обратили внимание в региональном министерстве.

Работа по заключению договоров началась в ноябре 2023 г., что позволило рыбакам приступить к промыслу с первых чисел января нового года.

Всего в Карелии для промышленного лова доступно около 40 водоемов. В этом бизнесе занято более 150 рыбодобывающих организаций.

В 2023 г. на озерах, реках и карельской части Белого моря добыто 3185 тонн водных биоресурсов, в том числе 1847 тонн пресноводной рыбы и 1337 тонн морской рыбы и водорослей, привело цифры министерство.

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