Крупную партию кеты не пустили в Китай

Уссурийские таможенники пресекли попытку незаконного экспорта в КНР более 17 тонн рыбы стоимостью около 4,7 млн рублей, сообщают в ДВТУ. Предприниматель с Сахалина пытался вывезти партию лосося через пункт пропуска «Краскино».

Как рассказал начальник оперативно-разыскного отдела Уссурийской таможни Сергей Филатов, всего было задекларировано 17,5 тонны мороженой соленой кеты (потрошеной, с головой).

«Оперативниками таможни установлено, что вывозимая рыба имеет неустановленное происхождение, а представленный при таможенном декларировании ветеринарный сертификат оформлен на другую партию рыбы», — сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере). Рыба изъята из оборота.

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