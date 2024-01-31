Дальневосточный морской заповедник встречает новорожденных ларг

В Дальневосточном морском заповеднике (ДВМЗ) начался сезон рождения детенышей ларги. Первые в этом году тюленята уже появились на островах заповедной территории — там сейчас насчитывается уже 200-300 бельков.

«Родильным домом» для ларг становится архипелаг Римского-Корсакова залива Петра Великого в Приморском крае. Как сообщили Fishnews в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» (в его ведении находится ДВМЗ), на этих островах тюлени размножаются на берегах, а не на льдинах, как в других местах.

Сезон рождения ларг растянется на несколько месяцев. По словам экспертов, пик рождаемости придется на вторую половину февраля, когда на свет появится основная масса детенышей — более 70%. В этот важный для науки период специалисты смогут продолжить изучение динамики рождаемости и численности популяции ларги. Ожидается, что сезон завершится в начале апреля.

«Абсолютное большинство особей ларг в заливе Петра Великого размножаются именно на архипелаге Римского-Корсакова, в заповеднике. Тут не проходят суда, антропогенный пресс минимизирован. Практически полное отсутствие фактора беспокойства делает острова заповедника идеальным «родильным домом» для ларги. В феврале планируется проведение новых учетов», — рассказал научный сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Игорь Катин, проводящий исследования в ДВМЗ.

Ларги, у которых рождается всегда по одному детенышу за сезон, имеют большое значение для экосистемы. В отдельных частях Тихого океана численность этих тюленей под угрозой сокращения из-за потери естественной среды обитания, браконьерства, загрязнения моря и изменения климата. Ларга нуждается в постоянной защите и изучении, обратили внимание в пресс-службе «Земли леопарда».

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