Перечни стандартов к техрегламенту по упаковке обновили

Коллегия Евразийской экономической комиссии опубликовала новые перечни стандартов к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки». Цель — актуализация стандартов и постепенный переход от национальных версий к межгосударственным.

Соответствующее решение Коллегии ЕЭК и сами новые перечни опубликованы на правовом портале ЕАЭС 30 января, сообщает корреспондент Fishnews. Решение вступит в силу в течение 30 дней с даты публикации.

«Изменения в перечни стандартов подготовлены по результатам мониторинга принятия, применения, обновления и отмены стандартов, включенных в соответствующие перечни стандартов. Цель изменений — создание условий применения актуальных версий стандартов и планомерный переход от национальных стандартов к межгосударственным по мере их разработки и ввода в действие», — отметили в пресс-службе комиссии.

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