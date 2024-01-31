Рыбаков Омской области приглашают взяться за сети

Власти Омской области в преддверии заморного периода приглашают предпринимателей заключать договоры, позволяющие вести добычу сетями. Профильное министерство напоминает, что сетной лов допускается и в режиме любительской рыбалки.

Из-за низкого уровня воды в весенний период ледостава в регионе возможны заморные явления, рассказали Fishnews в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области.

«Учитывая данную ситуацию, сообщаем о возможности облова водоемов сетными орудиями лова на основании договора пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается», — подчеркнули в ведомстве.

Договор заключается министерством с юрлицом или ИП не более чем на один календарный год, говорится в сообщении. Заключение договора возможно в отношении водных объектов Омской области, на которых не определены границы рыболовных и рыбоводных участков.

Места расположения рыбоводных и рыболовных участков в регионе отмечены на интерактивной карте министерства. Ведомство обещает оказать необходимую консультативную помощь по вопросам организации промышленного лова.

Также в министерстве напомнили о возможности граждан вести любительское рыболовство сетями для личных нужд — при условии учета и маркировки этих снастей.

В ведомстве обратили внимание, что добыча должна осуществляться с соблюдением правил рыболовства.

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