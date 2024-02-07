Промысел минтая на Дальнем Востоке показывает прибавку

К 6 февраля вылов минтая по Дальневосточному бассейну в целом составил более 322 тыс. тонн — на 16% выше уровня прошлого года. Сельди добыто 96,4 тыс. тонн.

На отчетную дату в экспедиции находились более 100 рыбопромысловых судов и 23 транспортных судна. Безопасность работы флота обеспечивает ледокольный буксир Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства «Суворовец», рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В районе промысла находятся 40 инспекторов Пограничной службы ФСБ, контролирующих перегрузы уловов, а также 16 научных наблюдателей дальневосточных филиалов ВНИРО.

Транспортные суда уходят в порты со свежими уловами. К 6 февраля загрузка рыбных холодильников в Приморском крае составляла 44% (на хранении находится 51 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции).

К морским портам Приморья к отчетной дате подходили 30 судов с 56,1 тыс. тонн рыбной продукции, в том числе 35,8 тыс. тонн минтая, 16,3 тыс. тонн сельди и 1 тыс. тонн трески.

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