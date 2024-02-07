Права индонезийских рыбаков на флоте Испании будут лучше защищены

Индонезия и Испания подписали соглашение об аккредитации индонезийского персонала на рыболовных судах королевства. Цель этой договоренности — борьба против рабских условий труда.

Испания будет подтверждать квалификационные документы, выданные индонезийскими властями морякам, желающим работать на борту испанских промысловых судов, пишет новостной экологический портал Mongabay.

По данным Министерства морских дел и рыболовства Индонезии, в 2021 г. около 1 тыс. граждан страны вели промысел в составе команд на рыбацком флоте Испании. Средний ежемесячный заработок индонезийцев составлял около 1 тыс. евро.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в соответствии с Международной конвенцией о стандартах подготовки, сертификации и несения вахты персоналом рыболовных судов от 1995 г. (STCW-F) таким рыбакам для работы на зарубежном флоте требуются специальные сертификаты.

В самой Индонезии рыбаками и членами экипажей рыбацких судов являются около 2,3 млн человек, приводит цифру Mongabay. По его данным, некоторые из этих работников не прошли достаточной профессиональной подготовки по мерам безопасности и ведению промысла. В результате люди становятся уязвимы, в частности, для эксплуатации на иностранном флоте.

Портал обращает внимание: правительство Индонезии в последние несколько лет прилагает немалые усилия для обучения своих рыбаков стандартам безопасности и ведения промысла. А также для заключения двусторонних соглашений, которые обеспечивали бы права индонезийцев, работающих на судах под флагами других стран.

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