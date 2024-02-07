Озера Зауралья предлагают под разведение рыбы

В Курганской области на аукцион выставлены шесть озерных участков для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 6 марта.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 18 до 61 га расположены на озерах в Частоозерском, Лебяжьевском, Макушинском и Мишкинском районах.

Стартовые цены лотов — от 14,2 тыс. до 48,9 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 14 марта в Тюмени. РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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