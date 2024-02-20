За незаконный вылов кеты приморец лишился лодки

В Приморском крае суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Уссурийска. По данным правоохранителей, мужчина нелегально добыл 14 особей кеты.

Фигуранта признали виновным по пункту «в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная на миграционных путях к местам нереста).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, приморец выловил кету в сентябре прошлого года при помощи лодки и ставной сети в бухте Бойсмана. Причиненный ущерб — 55 тыс. рублей — мужчина возместил в полном объеме в ходе предварительного расследования, уточнили в ведомстве.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 280 часов обязательных работ, также принято решение о конфискации лодки. Приговор в законную силу не вступил.

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